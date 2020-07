Mercato Juventus, il piano di Paratici: via Douglas, dentro un attaccante (Di domenica 19 luglio 2020) Mercato Juventus – Il prossimo calcioMercato Juventus senz’altro vedrà arrivare a Torino un nuovo centravanti, un giocatore che possa garantire una ventina di reti in stagione e che possa essere un’arma in più da sfruttare nel corso della stagione. Uno dei principali obiettivi della Juventus è il polacco Milik del Napoli, ma sullo sfondo rimane anche un altro attaccante che forse è meno reclamizzato ma che in Premier League sta facendo molto bene. Mercato Juventus, Douglas costa per Jimenez Uno dei possibili nomi accostati ai bianconeri in chiave Mercato è quello di Jimenez, prolifico bomber che si è messo in luce con la maglia del Wolverhampton. Il ... Leggi su juvedipendenza

