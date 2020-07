L’orso è alle sua spalle ma lei resta immobile e si fa un selfie: quando la calma è olimpica (Di domenica 19 luglio 2020) Ci troviamo nel parco di Chipinque, nello stato di Nuevo Leon, in Messico. A un certo punto un gruppo di escursionisti viene avvicinato da un orso, che punta in direzione di tre ragazze. Una di loro, in particolare, è vittima delle attenzioni dell’animale, che si alza sulle due zampe e la annusa a pochi centimetri di distanza. Lei, tuttavia, mantiene la calma e, come consigliano gli esperti, resta immobile. A un certo punto, col telefono in mano, si scatta persino un selfie. Video Facebook L'articolo L’orso è alle sua spalle ma lei resta immobile e si fa un selfie: quando la calma è olimpica proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

