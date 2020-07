L’Amazzonia brucia (Di domenica 19 luglio 2020) L’Amazzonia il più grande polmone del nostro pianeta brucia ad una velocità impressionante. Le riprese aeree mostrano gli incendi devastare la foresta pluviale. Le riprese fatte da Greenpeace il 9 Luglio nella zona sud dell’Amazzonia chiamata Mato Grosso, fanno temere che gli incendi di quest’anno saranno più devastanti di quelli del 2019. Rômulo Batista anziano … Leggi su periodicodaily

