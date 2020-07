La Roma si butta via, l’Inter dice addio allo scudetto: il pari dell’Olimpico non serve a nessuno (Di domenica 19 luglio 2020) Un pareggio che non serve a nessuno, né all’Inter che resta lontana dalla Juventus capolista e né alla Roma che vede accorciarsi il vantaggio sul Milan. All’Olimpico finisce 2-2 un match ricco di emozioni e colpi di scena, che lascia però con l’amaro in bocca entrambe le formazioni, uscite comunque dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Giampiero Sposito/Getty ImagesL’unico verdetto certo al termine di questi 90 minuti è che sia l’Inter che l’Atalanta sono aritmeticamente qualificate per la prossima edizione della Champions League, visto che a quattro giornate dalla fine il gap per i giallorossi è incolmabile. La squadra di Fonseca però, più che guarda avanti getta l’occhio alle proprie spalle, dove Milan e ... Leggi su sportfair

FrancescaRoma41 : @omarigno1975 @MarcosPalermo Non doveva arrivare proprio a stare lì. Errore che non si può fare. Si butta via la p… - Gianlu1195 : @FrancescaCphoto ora che l'hai detto si è scoperto il contrario ?????? c'è il caso limite con roma che vince l'el e na… - CastawayTom : La Roma butta via la vittoria per una giocata fantozziana del fin lì ottimo Spinazzola, ma in campo c'è stata solo lei. - gabrielemk : La roma butta via la partita con un inter alla frutta #RomaInter - mgiallo_mrosso : 2-2 #RomaInter. La Roma butta via con un pizzico di sfortuna una grande vittoria, ampiamente meritata. Peccato per… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma butta Ritorno in classe, una scuola di Roma getta via banchi arrugginiti e libri vecchi: “Serve spazio” Orizzonte Scuola Roma-Inter 2-2: Lukaku salva una squadra nerazzurra troppo spenta

La Roma riprende quota fino all’episodio del contestatissimo ... Il pareggio nasce da un sesquipedale errore di Spinazzola, che non butta via la palla in area, si attorciglia su se stesso e colpisce ...

Centri estivi: la strana estate post Covid-19 dei bambini

I centri estivi hanno riaperto, però i genitori sono incerti se mandare i figli. Ma tornare alla socialità alleggerisce il peso psicologico e li aiuta a ritrovare l’autonomia. Ecco i suggerimenti per ...

La Roma riprende quota fino all’episodio del contestatissimo ... Il pareggio nasce da un sesquipedale errore di Spinazzola, che non butta via la palla in area, si attorciglia su se stesso e colpisce ...I centri estivi hanno riaperto, però i genitori sono incerti se mandare i figli. Ma tornare alla socialità alleggerisce il peso psicologico e li aiuta a ritrovare l’autonomia. Ecco i suggerimenti per ...