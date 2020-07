Juventus, Zoff: “Esagerato parlare di esonero per Sarri” (Di domenica 19 luglio 2020) “Mi sembra esagerato pensare all’esonero. Sarri vincerà lo scudetto, si giocherà la Champions League, poi si vedrà. Non credo però che ci saranno problemi. Confermarlo? Non sono Andrea Agnelli, ma sicuramente bisogna aspettare. Ripeto, secondo me la Juve vincerà il campionato e credo abbia buone possibilità anche in Champions League, quindi…“. Queste le dichiarazioni di Dino Zoff ai microfoni di tuttojuve.com a proposito delle critiche a Maurizio Sarri per i recenti risultati negativi in campionato. La Juventus viene da due punti in tre partite contro Sassuolo, Atalanta e Milan. Leggi su sportface

