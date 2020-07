In molti lo davano per morto, ma lui ‘è tornato’: ecco a voi il principe Filippo (Di domenica 19 luglio 2020) La principessa Beatrice ha spostato il suo Edoardo Mapelli Pozzi in gran segreto, a Windsor. Cerimonia intima, con solo venti ospiti, tra i quali la Regina Elisabetta e il marito. Avete letto bene. Il marito. Il principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo. Di lui sui social si parla da mesi, cioè da quando non si è più visto apparire in pubblico. Il motivo? Semplice: i “cattivoni” della rete insinuavano che il “nostro” fosse passato a miglior vita e che non ne avessimo comunicazione ufficiale per l’impossibilità di organizzare funerali pubblici, causa covid-19. “La regina Elisabetta dopo aver infilato il principe Filippo morto nel freezer“, si legge in un meme gettonatissimo con l’immagine una donna che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : molti davano In molti lo davano per morto, ma lui ‘è tornato’: ecco a voi il principe Filippo Il Fatto Quotidiano Dodge Viper sfida un’Audi R8 in una drag race | Video

L’Audi R8 e la Dodge Viper TA sono vetture molto diverse tra di loro ma entrambe utilizzano dei motori V10 ad aspirazione naturale. Mentre la produzione della sportiva a due posti di FCA è cessata qua ...

Redentore, le tavolate sulle rive e la musica dall’acqua: «Anche senza fuochi è bello stare insieme»

Ben 68 postazioni sulle 108 totali alla Giudecca. Tra sarde in saor e bigoli in salsa, la festa dei veneziani resiste anche senza fuochi d’artificio VENEZIA. “Bombe...semo ciapai coe bombe...”. Strap ...

