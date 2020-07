Higuain Juventus, occhio a Conte: spunta il possibile scambio con l’Inter (Di domenica 19 luglio 2020) Higuain Juventus – Non manca molto all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, ma i dirigenti dei top team italiani sono da tempo all’opera per cercare di migliorare le rose dei rispettivi allenatori. Nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità di una clamorosa trattativa che interesserebbe Juventus ed Inter. Affare che avrebbe del clamoroso in quanto porterebbe a Milano Gonzalo Higuain. Higuain Juventus, possibile scambio con l’Inter Secondo quanto rivelato da calciomercato news, infatti, le due società potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative e cominciare a parlare di un possibile scambio ... Leggi su juvedipendenza

