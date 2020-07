Cutrone: «Contenti per la salvezza. Voglio restare alla Fiorentina» (Di domenica 19 luglio 2020) Patrick Cutrone ha parlato al termine della partita vinta contro il Torino: le parole dell’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Torino. IACHINI – «Il mister ha sempre creduto in me, era solo questione di allenarci bene e dare il 100%. Sono contento per me e per la squadra». FUTURO – «Non so perché scrivono, non li guardo neanche. Voglio restare qui e darò il massimo per la mia squadra». salvezza – «Primo obiettivo era quello, contento di averlo raggiunto. Siamo una bella squadra, vogliamo giocarcela con tutti e dobbiamo giocare comunque tutte le gare». RIBERY – «Franck è un fenomeno, una ... Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : Verona, Paro: 'Gol di Cutrone lascia amarezza, partita di altissimo livello' - - sportli26181512 : Verona, Paro: 'Gol di Cutrone lascia amarezza, partita di altissimo livello': Il vice allenatore scaligero dopo la… -