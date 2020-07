Corsport: ultimo rilancio del Napoli per Osimhen (Di domenica 19 luglio 2020) Continua quella che sembra oramai diventata una telenovela per il Napoli con Osimhem. L’affare che si doveva chiudere questa settimana è stato rimesso in discussione dal cambio di procuratore del calciatore del Lille che ha chiesto di rivedere l’ingaggio. Secondo il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe deciso di andare incontro alle richieste “Il Napoli ha rilanciato ancora, lo ha fatto assecondando il desiderio e la bramosia del management di Victor Osimhen, aggiungendo altri cinque milioni (uno a stagione) sul quinquennale che gli è stato proposto in passato e che non prevede, però ulteriori ritocchi. Come per magìa, i tre milioni starebbero per diventare quattro, ma quella rappresenta l’ultimo rilancio. Napoli e ... Leggi su ilnapolista

