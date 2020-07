Cauet: “Osimhen è molto forte, Conte ha bisogno di tempo” (Di domenica 19 luglio 2020) L’ex calciatore di Inter e Torino Benoit Cauet è stato ospite del programma “Taca La Marca” su Radio Musica Television ed ha parlato di calciomercato, specialmente di Napoli e Inter: “80 milioni per Osimhen? I prezzi stanno volando, poteva tranquillamente uscire a 20-25 milioni. Se ne parla tanto e ciò fa salire il prezzo. Ha dimostrato di avere qualità notevoli ma non è ancora George Weah. Può migliorare molto, anche se dal mio punto di vista è veramente forte. Anche Gabriel è un prospetto da tenere d’occhio. Napoli potrebbe essere la piazza ideale per lui“. “Non si può che essere soddisfatti dell’operato di Conte – ha proseguito Cauet in merito ai nerazzurri – Rimettere tutto in gioco ... Leggi su sportface

