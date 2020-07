Borsellino: Questura Palermo commemora giudice e agenti scorta (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - In occasione della ricorrenza del 28esimo Anniversario della Strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, oggi la Questura di Palermo ricorderà le vittime del vile attentato con una serie di iniziative dedicate alla loro memoria, alle quali presenzieranno Autorità Militari e Civili. In mattinata, alle ore 9.30, saranno deposte delle Corone di alloro sulle tombe dei caduti, presso i Cimiteri Santa Maria di Gesù e Santa Maria dei Rotoli. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, avrà luogo la consueta cerimonia commemorativa, con deposizione di Corone di alloro ... Leggi su liberoquotidiano

