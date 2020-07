Acconciature per capelli: 3 errori che invecchiano decisamente il nostro look (Di domenica 19 luglio 2020) Acconciature per capelli fai da te: ecco gli errori che invecchiano Le Acconciature che adottiamo sono la cornice del nostro volto, influenzano il nostro stile ed incidono sul nostro aspetto. Attenzione però, un taglio o un colore sbagliato rischiano di invecchiarci inutilmente! Basteranno pochi accorgimenti per compiere le scelte giuste e sembrare più giovani e fresche. Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni per quanto riguarda il look dei nostri capelli. Primo errore: le tinte monocromatiche invecchiano la nostra capigliatura La tinta non deve essere “piatta” o priva di tridimensionalità. Un colore uniforme, anche se caldo o molto ... Leggi su pianetadonne.blog

