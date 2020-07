Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 07:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATi CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO LA CIRCOLazioNE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA Regione, è PRESSOCHE’ SCORREVOLE E REGOLARE CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI E SULLA PRENESTINA INCROCIO VIA DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO SULLA VIA OSTIENSE CHIUSURE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. SINO AL 7 AGOSTO LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA SARÀ H24. POI, DALL’8 E SINO AL TERMINE DEI LAVORI, LE CHIUSURE SCATTERANNO NELLA FASCIA ... Leggi su romadailynews

