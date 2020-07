Si lancia col paracadute per festeggiare la fine della scuola: muore davanti ai genitori (Di sabato 18 luglio 2020) Aveva deciso di lanciarsi con il paracadute per festeggiare la fine del liceo. Un’emozione forte, da vivere mentre i suoi genitori assistevano al lancio. Ma la mamma e il papà di Jeanna Triplicata l’hanno vista morire. Siamo in Georgia e la ragazza si è lanciata insieme al suo istruttore, Nick Esposito, 35 anni. Entrambi sono morti perché il paracadute non si è aperto. Le autorità hanno aperto un’indagine per capire come mai il meccanismo non abbia funzionato. “Aspettavamo che arrivasse a terra per parlarle e sentire com’era stato. Siamo stati derubati di questo e del resto della sua vita”, ha detto il padre Joey Triplicata alla Cnn. Jeanna aveva appena concluso la Northgate High ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Si lancia col paracadute per festeggiare la fine della scuola: muore davanti ai genitori - clikservernet : Si lancia col paracadute per festeggiare la fine della scuola: muore davanti ai genitori - Noovyis : (Si lancia col paracadute per festeggiare la fine della scuola: muore davanti ai genitori) Playhitmusic - - Slaanesh74 : @apri_la_mente La @DPCgov lancia l’allarme per le aree boschive habitat naturale del cinghiale. Gli esperti rendono… - Cizco11 : #DeLuca sterilizza Salvini col lancia fiamme se per caso di presenta in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : lancia col Si lancia col paracadute per festeggiare la fine della scuola: muore davanti ai genitori Il Fatto Quotidiano Incidente a Poggiridenti, giovani salvi per miracolo

Della folle corsa si è accorta una pattuglia dei carabinieri di Sondrio che si è subito lanciata all’inseguimento, invitando contemporaneamente il guidatore ad interrompere la propria fuga. L’autista ...

Formula 3, GP Ungheria: trionfo per Pourchaire in Race 1

Partenza col botto sul tracciato dell'Hungaroring ... per un controllo, e safety car che lancia un nuovo via e il leader della gara diventa Pourchaire. I contatti proseguono, aggressivi (troppo ...

Della folle corsa si è accorta una pattuglia dei carabinieri di Sondrio che si è subito lanciata all’inseguimento, invitando contemporaneamente il guidatore ad interrompere la propria fuga. L’autista ...Partenza col botto sul tracciato dell'Hungaroring ... per un controllo, e safety car che lancia un nuovo via e il leader della gara diventa Pourchaire. I contatti proseguono, aggressivi (troppo ...