Salvini: no ai cittadini, sì ai privilegi (Di sabato 18 luglio 2020) Hanno deciso di dire “no”. In preda a una deriva propagandistica di cui ancora non si indovina un confine, ieri la Lega di Salvini e Fratelli d’Italia hanno votato “no” alla fiducia sul dl Rilancio, fortemente sostenuto dal MoVimento 5 Stelle. Quello della Lega e di Fratelli d’Italia, al di là delle alchimie e tattiche politiche, è un “no” sbattuto sulla faccia degli italiani. Dicendo “no” al dl Rilancio, tanto per mettere a fuoco il significato del loro comportamento, Lega e Fratelli d’Italia hanno lasciato una traccia indelebile della loro contrarietà : – a un maxi sostegno da 25 miliardi di euro per Cassa integrazione, indennità autonomi e Reddito di emergenza – a 6 miliardi di euro di contributi a fondo perduto per le pmi con ricavi non superiori a 5 milioni di ... Leggi su ilblogdellestelle

carlosibilia : Mentre il Senato approva in via definitiva la legge di conversione del #DecretoRilancio, una manovra da 55 miliardi… - Noiconsalvini : #SALVINI: “IL GOVERNO SPALANCA I PORTI ANCHE COL COVID. SOLIDARIETÀ AI CITTADINI CHE PROTESTANO” - fanpage : La Ministra #Azzolina attacca #Salvini: 'È l'antipolitica. Parlando alle famiglie e dicendo i vostri figli non rien… - ADeborahF : RT @M5S_Senato: Salvini: no ai cittadini, sì ai privilegi - ADeborahF : RT @M5S_Camera: Salvini: no ai cittadini, sì ai privilegi -