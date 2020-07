Pensione invalido 75%: oltre la maggiorazione spetta l’anticipo? (Di sabato 18 luglio 2020) Per i lavoratori invalidi sono previste diverse agevolazioni, tra le quali anche l’accesso a due misure che permettono la Pensione anticipata. Non sempre, però, è possibile beneficiarne, soprattutto se non si raggiungono i requisiti richiesti per l’accesso. Vediamo il caso di una lettrice che scrive: Buonasera ho circa 30 di contributi agricoli con un invalidità del 75 per cento dal 2000 quando potrò andare in Pensione ho 57 anni. Pensione invalido 75% Purtroppo non rientra nella possibilità di accedere alla Pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi. La misura, infatti, richiede per le donne 56 anni di età, almeno 20 anni di contributi versati e un’invalidità certificata di almeno l’80%. Di fatto, quindi, non ... Leggi su notizieora

