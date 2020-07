MotoGP, GP Spagna Jerez 2020, Rossi: “Il mio stile di guida non rovina le gomme” (Di sabato 18 luglio 2020) “Il sabato ha fatto una grande differenza. Ieri non mi sentivo a mio agio con il bilanciamento della moto, ma oggi siamo migliorati. Siamo migliorati molto rispetto a ieri, ma ci serve qualcosa di più. Continueremo a lavorare per provare a fare un altro passo in avanti, ma al momento i primi tre sono molto forti“. Lo ha dichiarato Valentino Rossi al sito ufficiale della Yamaha al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP, in cui il ‘Dottore’ si è trovato ancora una volta in difficoltà a causa dell’usura delle gomme: “Ho sentito Taramasso (responsabile corse della Michelin, ndr) che parlava del mio stile di guida, dice che rovino la gomma perché mi sporgo? Non è vero – precisa il pilota della Yamaha ai ... Leggi su sportface

