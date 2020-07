I “tagliatori di vene” dal volo silenzioso: cosa sono i pappataci e perché non vanno sottovalutati (Di sabato 18 luglio 2020) I pappataci, noti anche flebotomi (“tagliatori di vene”), sono insetti di 2-3 mm, di colore giallo pallido o giallo ruggine, hanno un’andatura simile a quella delle zanzare, ma vengono facilmente trasportati dal vento. sono molto piccoli ma sono riconoscibili anche ad occhio nudo per la forma ad angolo quasi retto formato dal torace e l’addome, e dalla fitta peluria che ricopre corpo e ali. Quando pungono, attraverso la saliva iniettano nella pelle una sostanza anticoagulante: il nostro organismo si difende rilasciando istamina, facendo comparire prurito, rossore e gonfiore. I sintomi della puntura dei pappataci dipendono dalla sensibilità della persona o dell’animale: si va da piccole bolle a gonfiore marcato, arrossamento e dolore. In alcuni casi la puntura ... Leggi su meteoweb.eu

