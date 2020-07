Gp Spagna, Quartararo in pole su Vinales e Marquez (Di sabato 18 luglio 2020) Fabio Quartararo inizia il Mondiale MotoGP 2020 alla grande. pole position da 1:36.705 con record a Jerez per il francese che partirà dalla prima casella in griglia. Completano la prima fila la Yamaha di Maverick Viñales (+0.139) e la Honda di Marc Márquez (+0.157) subito dietro di lui. Miglior italiano Francesco Bagnaia (Alma Pramac Racing), autore del 4° tempo. Quinto tempo per Jack Miller. Preoccupazione invece per Alex Rins: il pilota Suzuki si teneva il braccio destro dopo la caduta di cui si è reso protagonista alla fine della Q2. In difficoltà le Ducati ufficiali: 8° Andrea Dovizioso (caduto al termine del Q2), 14° Danilo Petrucci. Franco Morbidelli chiude 10°, Valentino Rossi partirà 11.Quartararo: "Le pole sono già sette, ora la vittoria""Le ... Leggi su ilfogliettone

