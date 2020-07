Fonseca: “Quarto posto difficile. Alla Roma nessun problema, ho parlato con Zaniolo” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa Alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace, non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, me o i colleghi. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema. La sensazione è solo all’esterno, non c’è nessun problema qui. La ... Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : Qui Roma - Fonseca: 'Quarto posto difficile, nessun problema con Zaniolo. Lukaku? Per noi non cambia niente' - siamo_la_Roma : #Fonseca: 'Quarto posto? E' difficile, siamo onesti. #Peres lo preferisco a #Zappacosta perché sa fare meglio l'ult… - forzaroma : #Fonseca: 'Quarto posto difficile. Noi pensiamo solo alla gara di domani' #RomaInter - ilRomanistaweb : 'Abbiamo vinto bene, ma potevamo chiuderla prima. Potevamo segnare il terzo o il quarto gol, non mi è piaciuto l'at… - ilnapolionline : La classifica del turnover vede Ringhio Gattuso al quarto posto - -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Quarto Sicilia: Salvini, 'Musumeci? Non lo vedo per problemi di tempo ma ci mandiamo sms' Affaritaliani.it