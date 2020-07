Durata, disdetta e recesso: occhio al contratto di locazione (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle locazioni di immobili urbani, la legge prevede che il contratto debba avere una Durata minima inderogabile. Ciò serve per tutelare l'interesse del conduttore di avere la certezza di poter utilizzare l'immobile per un certo periodo di tempo minimo. Egli, infatti, vi stabilisce la propria residenza o il proprio domicilio (in caso di locazioni ad uso abitativo) oppure la sede della propria attività lavorativa (per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione). Questa Durata minima varia a seconda del tipo di utilizzo che viene fatto del bene, cioè a seconda che si tratti di locazioni ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione. In caso di locazioni di immobili ad uso industriale, commerciale, artigianale e per qualsiasi attività di lavoro autonomo, la Durata della ... Leggi su liberoquotidiano

Apertura del ponte votivo aspettando il Redentore. Baretta: «La città è stata illusa»

Si potrà utilizzare da venerdì alle 20.30 fino alla mezzanotte di domenica 19 luglio, per tutta la durata della festa del Redentore ... Crediamoci insieme». Disdette smentite dal sindaco. «La gente ha ...

