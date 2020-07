Chi è Saad al Jabri, il custode dei segreti sauditi a cui Riad dà la caccia (Di sabato 18 luglio 2020) Stando all'inchiesta del quotidiano murdochiano, sarebbero implicate anche una serie di multinazionali. Tra queste, la banca britannica HSBC e le aziende statunitensi Oracle, IBM, Cisco, e VMware, ... Leggi su formiche

Un'inchiesta dell Wsj riaccende i riflettori su Saad al Jabri, ex numero due del ministero dell'Interno saudita. Ricercato dal principe bin Salman si è dato alla fuga in Canada portando con sé i segre ...