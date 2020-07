Catania, Pulvirenti a ISP: “Mio ciclo finito ma chiedo scusa ai tifosi per qualche mio errore” (Di sabato 18 luglio 2020) Il ciclo dell'ex patron del Calcio Catania Antonino Pulvirenti si è concluso. Adesso il club passerà alla Sigi ma Pulvirenti ha voluto ringraziare i tifosi e anche chiedere scusa per qualche errore commesso. Le sue parole ai microfoni di Itasportpress.itVIETATA DUPLICAZIONE DEL VIDEO Catania, Pulvirenti a ISP: “Mio ciclo finito ma chiedo scusa ai tifosi per qualche mio errore” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

pinos53 : @SicraPress @wordpressdotcom Questa è stata una organizzazione truffaldina, che fine hanno fatto i milioni di euro… - vincenzolarosa_ : @FranzGardella @GenoaCFC @pianetagenoa Preziosi come Pulvirenti. Hanno distrutto Genoa e Catania. E lo hanno fatto scientemente. - TgrSicilia : @Catania appeso a un filo. Il tribunale ha dichiarato il fallimento della #Finaria di #Pulvirenti. La holding detie… - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: Catania Calcio, Finaria di Pulvirenti è stata dichiarata fallita - - blogsicilia : Catania Calcio, Finaria di Pulvirenti è stata dichiarata fallita - -