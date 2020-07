Acquaroli contro Zingaretti: “Lo querelo per diffamazione” (Di sabato 18 luglio 2020) ANCONA – “Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Ogni giorno continua a raccontare menzogne sul mio conto, dichiarando che avrei ‘organizzato iniziative per ricordare la marcia su Roma’, segno che non abbia alcuna idea di cosa stia parlando. Lo sfido a dimostrare quanto sostiene di fronte ai giudici in tribunale. Ora basta”. Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche, risponde al segretario dem Nicola Zingaretti intervenuto oggi al congresso regionale del Pd in Sicilia. Leggi su dire

CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Dire: In vista delle #Regionali torna alla ribalta la 'cena fascista' ad Acquasanta Terme. - Agenzia_Dire : In vista delle #Regionali torna alla ribalta la 'cena fascista' ad Acquasanta Terme. - Ernesto76896081 : RT @SecolodItalia1: Mentana scivola sulla cena fascista e si scaglia contro Acquaroli, il candidato di FdI nelle Marche - SecolodItalia1 : Mentana scivola sulla cena fascista e si scaglia contro Acquaroli, il candidato di FdI nelle Marche… - PicenoNews24 : Mentana contro Acquaroli: “Ha partecipato alla cena di Acquasanta, è impresentabile” -

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli contro Mentana contro Acquaroli, Articolo 1 e Forza Italia si schierano AnconaToday Mentana scivola sulla cena fascista e si scaglia contro Acquaroli, il candidato di FdI nelle Marche

Ma perché il popolare e autorevole giornalista italiano è sceso prepotentemente in campo sul fronte delle elezioni Regionali, scagliandosi contro il candidato della ... di Francesco Acquaroli. Che ha ...

Tafferugli, a giudizio giovane fidardense

Per i tafferugli al comizio di Matteo Salvini nel 2015, finisce sotto processo un 30enne di Castelfidardo, Danilo Gioacchini. Il segretario del Carroccio stava sostenendo la campagna elettorale di Fra ...

Ma perché il popolare e autorevole giornalista italiano è sceso prepotentemente in campo sul fronte delle elezioni Regionali, scagliandosi contro il candidato della ... di Francesco Acquaroli. Che ha ...Per i tafferugli al comizio di Matteo Salvini nel 2015, finisce sotto processo un 30enne di Castelfidardo, Danilo Gioacchini. Il segretario del Carroccio stava sostenendo la campagna elettorale di Fra ...