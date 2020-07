Tecnologia e sviluppo: torna l’iniziativa di Open Innovation di Telespazio (Di venerdì 17 luglio 2020) torna anche nel 2020 l’iniziativa di Open Innovation di Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), per valorizzare le attività di ricerca universitarie e promuovere lo sviluppo e l’innovazione, quest’anno aperto agli studenti di tutta Europa. Si tratta di un’occasione per valorizzare le proprie idee e intuizioni e, allo stesso tempo, partecipare al processo di innovazione di una grande realtà come Telespazio. È questo l’ambizioso l’obiettivo della seconda edizione del #T-TeC – il Telespazio Technology Contest – l’iniziativa di Open Innovation aperta a studenti, laureati e non, per promuovere lo sviluppo e ... Leggi su meteoweb.eu

La società di marketing e PR Ogilvy è impegnata in un progetto che coinvolge l’automazione dei processi robotici e Microsoft Vision AI per risolvere un problema di business unico. Yuri Aguiar, respons ...

Nokia rivoluziona l’infrastruttura di rete dei data center per tutti i cloud builder – aziende, fornitori di servizi e imprese webscale – rendendoli capaci di progettare, distribuire, adattare e autom ...

La società di marketing e PR Ogilvy è impegnata in un progetto che coinvolge l'automazione dei processi robotici e Microsoft Vision AI per risolvere un problema di business unico. Yuri Aguiar, respons ...

Nokia rivoluziona l'infrastruttura di rete dei data center per tutti i cloud builder – aziende, fornitori di servizi e imprese webscale – rendendoli capaci di progettare, distribuire, adattare e autom ...