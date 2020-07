Sorpassa auto di un amico e finisce contro un palo, morto centauro 27enne nella Marsica (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Aquila - Andrea Tabacco , un giovane di 27anni, è morto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri mentre con la sua moto Sorpassava l'auto sportiva dell'amico. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente fatto dagli inquirenti, il giovane ha provato a superare l'auto sportiva (una Corvette) dell'altro ragazzo ma avrebbe perso il controllo della moto finendo la sua corsa contro un palo, anche se la dinamica esatta dell'accaduto è ancora da verificare. Sul posto dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale di Avezzano che hanno eseguito i rilievi. E' stato richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118, ma all'arrivo dei soccorritori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

