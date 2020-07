Reddito di cittadinanza: chi non riceverà i soldi a luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Mancano pochi giorni alla ricarica del Reddito di cittadinanza del mese di luglio. Ma non tutti riceveranno l’accredito entro la prima metà di luglio. I cittadini italiani che hanno fatto richiesta del Reddito di cittadinanza entro il 30 giugno 2020, potranno ricevere il primo beneficio economico già nella prima metà di luglio. Solitamente l’INPS accoglie la domanda … L'articolo Reddito di cittadinanza: chi non riceverà i soldi a luglio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

