Napoli nel cuore di chi se ne va, il commiato del console ucraino (Di venerdì 17 luglio 2020) “In queste settimane finisce la mia missione diplomatica e consolare a Napoli. Questa città mi ha dato tanto. Napoli rimarrà nel mio cuore come rimarranno nel mio cuore tante persone che ho conosciuto qua e che sono diventati i miei amici. In segno dell’amore che provo per Napoli e in segno del rispetto nei confronti di chi la vive, la rende unica, la tutela, la rispetta e la promuove ho scritto una poesia. Ammetto, non l’ho mai fatto prima, ne in ucraino ne in italiano, ma stavolta mi sono deciso e i miei più profondi sentimenti per la città e per chi vive qua si sono materializzati in questa dichiarazione di amore”: Val la pena menzionare il languido addio perpetrato dal console Viktor Hamotskyi che ... Leggi su ildenaro

Ettore_Rosato : Di rientro da Napoli per presiedere a @Montecitorio il Question Time dopo 24 ore intense passate con tanti amminist… - sscnapoli : Il Napoli nel girone di ritorno occupa la seconda posizione in classifica dietro l’Atalanta con una media punti di 2.25 - MaxCallegari : #BarçaOsasuna 1-2 #Messi torna a segnare su punizione dopo più di 8 mesi ma il #Barça crolla in casa contro un gran… - ROI05841958 : Qualcuno, legittimamente, non condivide il mio pensiero sulla rosa del Napoli, cedere tra i 7-10 elementi. In rosa,… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 La Repubblica – Milik con la testa altrove, sta chiudendo nel peggiore… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nel Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 17 al 19 luglio 2020 Napoli da Vivere Ti ricordi – “Luis Figo ha firmato”, quando il portoghese era della Juve. Ma anche del Parma

Non è l’ignaro Leo Junior in L’allenatore nel pallone, ma quasi. In ogni caso “Figo è nostro ... bomber croato del Padova che Ferlaino aveva scelto per l’attacco del Napoli già nella primavera del ...

CORRIERE - Napoli-Lille, non solo Osimhen: altri due calciatori possono cambiare maglia!

Osimhen è stato promesso dal Lille al Napoli. Il calciatore però non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Nel Napoli c'è una certa fretta di conoscere il futuro di Osimhen. Sebbene a Victor e ...

Non è l’ignaro Leo Junior in L’allenatore nel pallone, ma quasi. In ogni caso “Figo è nostro ... bomber croato del Padova che Ferlaino aveva scelto per l’attacco del Napoli già nella primavera del ...Osimhen è stato promesso dal Lille al Napoli. Il calciatore però non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Nel Napoli c'è una certa fretta di conoscere il futuro di Osimhen. Sebbene a Victor e ...