Meteo d’Estate ancora critico con TEMPORALI e FRESCO, rischio GRANDINE e NUBIFRAGI (Di venerdì 17 luglio 2020) Le condizioni Meteo sull’Italia tendono a divenire più instabili, a causa del cedimento del già fragile anticiclone che si sta ritirando ulteriormente verso ovest. Le correnti fresche dal Nord Europa non trovano quindi ostacoli e mettono ancora nel mirino l’Italia ed il Mediterraneo. Un’ampia voragine ciclonica si sta scavando verso l’Italia, creando così tutte le condizioni per il riversarsi alle nostre latitudini di fiume d’aria fresca dal Nord Europa, a pilotare una serie d’impulsi instabili che caratterizzeranno negativamente la seconda parte della settimana. Questo determina Meteo da subito più movimentato, con TEMPORALI più diffusi a decretare l’ulteriore sofferenza di un’estate che sta faticando, non poco. Il cedimento ... Leggi su meteogiornale

