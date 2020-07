L’ossessione cromatica (Di sabato 18 luglio 2020) Nina G. Jablonski ha scritto un libro antidoto, l’ennesimo ma è il suo primo tradotto in italiano: Colore vivo. Il significato biologico e sociale del colore della pelle (Bollati Boringhieri, pp. 320, euro 25, traduzione di Alberto Agliotti) è un testo del presente come non mai. UN LIBRO che entra dentro le dinamiche mondiali in essere – appena scalfite da una pandemia sanitaria che per qualche tempo ha rimosso l’emergenza razzista globale – dandone una spiegazione scientifica che, grazie ai … Continua L'articolo L’ossessione cromatica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

