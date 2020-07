Keanu Reeves e Idris Elba in una serie HBO Max ispirata a una app per prendere sonno (Di venerdì 17 luglio 2020) Keanu Reeves, Idris Elba, Oscar Isaac e molte altre star si sono unite al progetto HBO Max ispirata a una app per rilassarsi e prendere sonno. HBO Max vuole aiutare il pubblico a rilassarsi e prendere sonno con una nuova serie tv che vede coinvolti Keanu Reeves, Idris Elba, Mahershala Ali, Oscar Isaac e molte altre star. HBO Max, servizio streaming di WarnerMedia, ha messo in cantiere A World of Calm, adattamento della popolare app Calm, che contiene varie storie per rilassarsi e prendere sonno. Questa la sinossi di A World of Calm: antidoto tempestivo per lo stress delle nostre vite moderne, ogni episodio della durata ... Leggi su movieplayer

marinellazetti : Perché 'Matrix' con Keanu Reeves è il film da vedere stasera in.... #Matrix #KeanuReeves - dantonio_luca : RT @Annalisa3073: “Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e a pensare a te stesso, perché non tutti ti voglio bene..… - FioreFiorella5 : RT @Annalisa3073: “Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e a pensare a te stesso, perché non tutti ti voglio bene..… - io52688289 : RT @Annalisa3073: “Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e a pensare a te stesso, perché non tutti ti voglio bene..… - MiniatiMeri : RT @Annalisa3073: “Non prendertela sempre per ogni cosa, impara a passarci sopra e a pensare a te stesso, perché non tutti ti voglio bene..… -