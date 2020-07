Juventus, rendimento altalenante ma Sarri non è l’unico colpevole (Di venerdì 17 luglio 2020) L’estate scorsa la Juventus aveva deciso di lasciare andare Max Allegri e puntare su Maurizio Sarri. Il tecnico del bel gioco, del possesso palla e delle trame offensive che tanto avevano esaltato il suo Napoli per un lungo ed intenso triennio. All’ombra del Vesuvio Sarri diventò il Deus ex Machina di un’organizzazione quasi perfetta. A Torino viene imputato per la scarsa capacità di influire sui calciatori della Juventus e di trasmettere il suo diktat e le sue idee. Ma Sarri non può essere l’unico responsabile della stagione decisamente in chiaroscuro dei bianconeri. Ci sono tante scelte societarie che hanno creato alcuni problemi all’allenatore di Figline Valdarno. Rabiot e Ramsey sono calciatori arrivati a parametro zero alla Continassa e dunque non ... Leggi su alfredopedulla

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha pesantemente criticato la squadra dopo gli ultimi risultati negativi in campionato. I bianconeri hanno raggranellato appena due punti nelle ul ...

Due punti nelle ultime tre partite, difesa diventata improvvisamente un punto debole: è una Juventus diversa quella che, a stento, è riuscita a strappare il pari contro Atalanta e Sassuolo, dopo la ba ...

