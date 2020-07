Guerra fredda al vertice Ue sul recovery fund (Di venerdì 17 luglio 2020) Sorpresa: giacca dello stesso colore rosa salmone. Per Angela Merkel e Ursula von der Leyen salutarsi con il gomito, come fanno tutti i leader europei al vertice in corso a Bruxelles, è anche l’occasione per notare la coincidenza nell’abbigliamento. Mascherine al volto che nascondono i sorrisi di chi si rivede dal vivo, dopo mesi di vertici in videoconferenza per via del distanziamento sociale imposto dal covid. Oggi è pure giornata di festa per la cancelliera tedesca e il premier portoghese Antonio Costa: entrambi compiono gli anni, scambi di auguri e regali.Il Consiglio europeo convocato per trovare un’intesa sul recovery fund fa fatica a uscire da questa cornice pur pittoresca nella drammaticità della pandemia. La prima giornata passa lenta, con gli scontri tra i due avversari principali, ... Leggi su huffingtonpost

Dietro le mascherine e dietro ai sorrisi, il clima è di guerra fredda. La trattativa vera comincia nella notte. O addirittura domani. “La temperatura non si scalda”, dice una fonte diplomatica europea ...

Il rifugio di lusso per l'Apocalisse e il Coronavirus

Nel bunker a 60 metri di profondità, di proprietà di Larry Hall, ci sono anche bar, cinema, jacuzzi e persino un poligono di tiro TORINO - Larry Hall ha acquistato dal governo americano un rifugio sot ...

