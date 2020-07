Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: cosa è successo (Di venerdì 17 luglio 2020) Giulia De Lellis nei guai per una sponsorizzazione di beneficenza: l'influencer ha prestato il volto per una campagna a favore degli orafi di Valenza, che però a quanto pare non sono informati di ... Leggi su leggo

CorriereCitta : L'influencer di Pomezia #GiuliaDeLellis rischia una denuncia per #truffa: ecco perché - im_radioactivee : raga ma cosa se ne fa giulia de lellis (e pure tutte le altre influencer) di tutti quei rossetti, tinte labbra, tru… - magicaGrmente22 : Giulia De Lellis nei guai, la furia degli orafi di Valenza: “Depositeremo una denuncia per truffa” - 2105Misty : CRITICATE #chiaraferragni ANCHE PER L'ARIA CHE RESPIRA E POI IDOLATE GIULIA DE LELLIS MA TUTTO APPOOOOSTTT - infoitcultura : Pietrasanta meta dei vip: in città Andrea Damante e Giulia De Lellis -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia de Lellis rischia una denuncia per truffa: nel mirino una sponsorizzazione Il Messaggero L’influencer di Pomezia Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa: ecco perché

Giulia De Lellis, l’influencer di Pomezia diventata famosa grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice di Andrea Damante nel programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, potrebbe esse ...

TOP 15 INFLUENCER. A giugno di Ferragni, Fedez e Vacchi i post più popolari (e pagati). New entry Vasco Rossi, Sfera Ebbasta e Marta Losito

Dopo un mese di ‘separazione’, Chiara Ferragni e il marito Fedez in giugno si sono ritrovati – come già più volte in passato – in testa alla classifica degli influencer stilata da Sensemakers per Prim ...

