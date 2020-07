Gavettoni in Parlamento a Taiwan, terza rissa in 2 settimane (Di venerdì 17 luglio 2020) L'articolo Gavettoni in Parlamento a Taiwan, terza rissa in 2 settimane proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : Gavettoni in Parlamento a Taiwan, terza rissa in 2 settimane - stefanoa99 : Da noi si menano, a Taiwan si tirano gavettoni- Taiwan, protesta in Parlamento per la centrale nucleare: lo scontro… - ilGatt0Pardo : Taiwan, rissa in Parlamento con gavettoni e palloncini d’acqua. E gli è andata anche bene perché non hanno i leghis… - _yaoxi_ : RT @andibaldi: @_yaoxi_ Taiwan è tipo nel 2120. In italia mortadelle, maglie ridicole, qui cazzotti e gavettoni in parlamento. https://t.co… - andibaldi : @_yaoxi_ Taiwan è tipo nel 2120. In italia mortadelle, maglie ridicole, qui cazzotti e gavettoni in parlamento. -

Ultime Notizie dalla rete : Gavettoni Parlamento Taiwan, rissa in Parlamento a suon di gavettoni e palloncini d’acqua Corriere TV Lancio di gavettoni in Parlamento, scoppia la rissa

Più che bagarre, gavettoni. I legislatori taiwanesi lanciano palloni d'acqua (e si prendono a pugni) all'interno dell'emiciclo. È la terza rissa parlamentare nelle ultime due settimane, questa volta p ...

Taiwan, rissa in Parlamento a suon di gavettoni e palloncini d’acqua

Se le sono date di santa ragione in Parlamento, a Taiwan. E non a colpi di emendamenti e proposte di legge ma con palloncini d'acqua. Nervi tesi durante il dibattito sulla costruzione della quarta cen ...

Più che bagarre, gavettoni. I legislatori taiwanesi lanciano palloni d'acqua (e si prendono a pugni) all'interno dell'emiciclo. È la terza rissa parlamentare nelle ultime due settimane, questa volta p ...Se le sono date di santa ragione in Parlamento, a Taiwan. E non a colpi di emendamenti e proposte di legge ma con palloncini d'acqua. Nervi tesi durante il dibattito sulla costruzione della quarta cen ...