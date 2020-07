Cisterna di Latina, l’ultimo saluto di Alessandro Paolucci e dei coniugi Polvere (Di venerdì 17 luglio 2020) Si sono svolti questa mattina presso la chiesa di Santa Maria Assunta i funerali di Alessandro Paolucci. L’uomo pochi giorni fa ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale sull’Appia, in località Pontinia. Molte delle persone accorse alla cerimonia funebre hanno sostato fuori la chiesa, in ottemperanza alle direttive anti-Covid, permettendo il regolare svolgimento della funzione. A prestare servizio vi era anche la Protezione civile che, in piazza XIX Marzo, distribuiva sedie ed acqua. All’interno della stessa chiesa ma nel pomeriggio si terrà la cerimonia funebre dei coniugi Polvere, anch’essi scomparsi pochi giorni fa a seguito di un incidente sull’Appia. Leggi anche:Cisterna, tragico incidente sull’Appia: domani l’ultimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

