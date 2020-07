Cagliari, Zenga: “Assenza Nainggolan pesa. Contro Samp gara bugiarda. Ora dobbiamo vincere” (Di venerdì 17 luglio 2020) Walter Zenga parla alla vigilia della gara del suo Cagliari Contro il Sassuolo. Conferenza stampa per il mister che ha presentato la sfida ai neroverdi importantissima per la classifica e per riprendersi dopo il ko Contro la Sampdoria.Zenga: "Assenza Nainggolan pesante"caption id="attachment 991855" align="alignnone" width="472" Zenga (Getty Images)/caption"Radja è un giocatore fondamentale ma non lo scopro io. Non solo a livello tattico ma per carisma, la squadra senza di lui deve cambiare atteggiamento e assumersi nuove responsabilità", ha esordito Zenga sull'assenza del Ninja. "Abbiamo comunque una rosa di 14-15 e andiamo avanti con questi. Abbiamo pensato tante alternative anche ... Leggi su itasportpress

