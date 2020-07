Barbone vive nell’armadio: non si accorge che… (Di venerdì 17 luglio 2020) Un uomo, notò da qualche giorno, che dalla sua cucina scomparivano dei cibi. Inizialmente pensava che qualcuno entrava in casa nel cuore della notte così installò una videocamera di sicurezza. Quando la controllò scoprì che si trattava di un Barbone che viveva nell’armadio. Un armadio misterioso Di storie incredibili ne succedono tutti i giorni ma nulla si può confrontare con quello che è successo ad un uomo giapponese che nel 2008 rimase allibito quando riuscì a svelare il mistero che infestava la sua abitazione da oltre un anno. Era da un anno infatti che l’uomo vedeva frequentemente scomparire del cibo dalla sua credenza e dal frigorifero. Le prime volte non ci fece caso ma poi l’accaduto divenne sempre più insistente che non poteva passare più inosservato. Il ... Leggi su velvetgossip

kianstavros : @hadesmoreau @kaisastavros @zenasstavros @charlstavros Sono più povero di un barbone che vive sotto i ponti - kirkjtkirk : @DiMarzio Caro @DiMarzio dovresti conoscere anche la storia di Punzone , ragazzo campano nella rosa del Napoli con… -