Barbara D’Urso in lutto, triste perdita per la conduttrice: “Un angelo in più nel cielo” [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ venuto a mancare il regista Filippo De Luigi Nelle ultime ore è venuto a mancare Filippo De Luigi, il regista che aveva portato al successo Barbara D’Urso col film e, subito dopo, nella fiction televisiva La dottoressa Giò. La seconda stagione del famoso sceneggiato Mediaset, l’83enne non si occupò solo della direzione, ma anche sceneggiatura e soggetto. Il professionista era originario di Venezia, e gli ultimi 22 anni li ha vissuti nella città dei Bronzi. Si era trasferito lì insieme alla sua dolce metà Katy dopo essere rimasto folgorato dalla bellezza di quei luoghi scoperti grazie alla serie che aveva girato. Il caro amico di Carmelita è deceduto a causa di una brutta caduta provocata dal cane che stava portando al guinzaglio. Barbara D’Urso ricorda colei che diresse a La ... Leggi su kontrokultura

