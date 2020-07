Terremoto a Messina, scossa di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5 (Di giovedì 16 luglio 2020) Trema la terra in Sicilia. I sismografi hanno registrano una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5 alle 12:16 circa, in zona Messina. La scossa sarebbe stata avvertita fino a Enna. Ancora ignoto l’epicentro preciso. L'articolo Terremoto a Messina, scossa di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5 Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 10:17 con epicentro a Malfa, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 305.9 Km. Potete monitorare tutte le sco ...