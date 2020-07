Sconfitti i signori del casello. Dal Governo un avviso ai poteri forti. La resa totale dei Benetton è una vittoria su tutta la linea per Conte e i Cinque Stelle (Di giovedì 16 luglio 2020) Vince la linea della fermezza di Giuseppi. Trionfa il pugno duro dello Stato. Il premier sul dossier Autostrade porta a casa un risultato che definisce “inedito nella storia politica italiana”. “L’interesse pubblico – commenta Giuseppe Conte – ha avuto il sopravvento rispetto a un grumo ben consolidato di interessi privati”. Entrando al Consiglio dei ministri il premier era apparso più determinato che mai: “O Aspi accetta le condizioni del Governo o sarà revoca, non si può più tergiversare”. Sposando la linea sostenuta dai Cinque Stelle dell’aut aut: fuori i Benetton o revoca. E a chi, come Italia viva, si intesta il risultato di aver scongiurato la revoca, val la pena ... Leggi su lanotiziagiornale

Argentina, a 101 anni sconfigge il Covid: la festa in ospedale

In Argentina, una donna di 101 anni e' guarita dal Covid. L'anziana signora e' stata dimessa dopo 36 giorni dal Central Aviation Hospital di Buenos Aires tra gli applausi degli operatori sanitari. Ric ...

AMARCORD: Bologna-Napoli

Il Napoli torna a Bologna dove fu sconfitto 3-2 nell’ultima gara della scorsa stagione; azzurri reduci dal 4-1 casalingo sull’Inter, secondo posto in cassaforte, scesi quindi in campo non con l’intenz ...

