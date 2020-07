Qual’è il tuo stile comunicativo? (Di giovedì 16 luglio 2020) Mentre alcune persone si trovano a loro agio nella sfera sociale e godono di relazioni personali soddisfacenti, altri sembrano dinnanzi ad una sfida quando si tratta di avere una conversazione. La mancanza di competenze comunicative porta spesso a percepire emozioni negative quali rabbia, ansia e tristezza e ci fa sentire incompresi, inferiori, manipolabili o rifiutati. Gli stili di comunicazione determinano in gran parte la qualità della nostra vita ed il modo in cui interagiamo con gli altri. Ma quanti sono ed in cosa consistono gli stili comunicativi? stile DI COMUNICAZIONE PASSIVO Le persone che sono caratterizzate da uno stile di comunicazione passivo tendono ad avere un forte bisogno di compiacere gli altri, si percepiscono non all’altezza, cercano di evitare gli scontri e spesso si lasciano “manovrare” dagli ... Leggi su dilei

Doc101Doc : RT @GiancarloDeRisi: Nell'accordo con Autostrade non si parla dei 14 miliardi di investimenti sulla intera rete autostradale. È chiaro solo… - atestaltasempre : RT @GiancarloDeRisi: Nell'accordo con Autostrade non si parla dei 14 miliardi di investimenti sulla intera rete autostradale. È chiaro solo… - Daniela19633 : RT @GiancarloDeRisi: Nell'accordo con Autostrade non si parla dei 14 miliardi di investimenti sulla intera rete autostradale. È chiaro solo… - InfidaMente : @tatonissimo E ti credo che non ce la puoi fare se alla tua età fai il bimbominchia sapientone sui social...????? Ch… - boettoisabella1 : RT @GiancarloDeRisi: Nell'accordo con Autostrade non si parla dei 14 miliardi di investimenti sulla intera rete autostradale. È chiaro solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Qual’è tuo Corridonia, "Lab free art": il linguaggio dell'arte nelle comunità Pars Picchio News