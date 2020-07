Processione Notturna alla Chiesuola (Di giovedì 16 luglio 2020) Nonostante sia stata rimandata al prossimo anno la Festa della Mietitura , il Comitato Chiesuola , nel rispetto delle norme anti COVID-19 organizza per sabato 18 luglio la Processione Notturna ... Leggi su latinatoday

LatinaQTW : Processione notturna a Chiesuola ricordando Tiziano Marangon, all’insegna di valori e identità -

Ultime Notizie dalla rete : Processione Notturna

LatinaToday

Una serata in cui Fede, tradizione, ricordo, amicizia, nel massimo rispetto delle regole legate all’emergenza Covid 19, si fondono. E’ quella che si svolgerà il 18 luglio, a partire dalle 21, con la P ...AGI - irreperibile da cinque giorni l'ex ergastolano Graziano Mesina, 78 anni, che giovedì scorso sarebbe dovuto tornare in carcere, dopo che la Cassazione ha confermato la sua condanna a 30 anni per ...