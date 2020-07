Pericolo dalla mail Interpol con caso penale 36448032: bufala e virus insieme (Di giovedì 16 luglio 2020) L'ultima minaccia per gli internauti è riconducibile ad una presunta mail Interpol che riporta il numero di caso penale 36448032. A molti sembrerebbe essere una comunicazione ufficiale proprio dell'organismo di sicurezza internazionale ma siamo al cospetto di una bufala e pure di una minaccia malware seria. Come segnalato anche dalla Polizia postale italiana nelle ultime ore, la diffusione della fantomatica mail Interpol sarebbe molto ampia. Il riferimento al numero esatto 36448032 del caso penale potrebbe lasciare intendere che la missiva abbia un fondo di verità. Tuttavia, quanto trascritto risulta essere solo un falso clamoroso e il ricevente non è ... Leggi su optimagazine

Dopo l’angelus il Papa rendendo spunto dalla Domenica del Mare, ha ricordato la Basilica recentemente trasformata in moschea. All’Angelus: la Parola di Dio è l’unica che rende liberi Riferendosi al Va ...

L’uomo è stato colpito al volto e alla testa da uno dei due giovani originari del Marocco, ospiti nella sua abitazione Giallo ad Alassio, dove ieri pomeriggio un incontro tra due giovani marocchini e ...

Dopo l'angelus il Papa rendendo spunto dalla Domenica del Mare, ha ricordato la Basilica recentemente trasformata in moschea. All'Angelus: la Parola di Dio è l'unica che rende liberi Riferendosi al Va ...