"Osimhen ha scelto Napoli". La Spagna dice no agli stadi aperti (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - Victor Osimhen sta per diventare un giocatore del Napoli . Lo annuncia il dg del Lille, Marc Ingla , parlando della trattativa ormai a quanto pare conclusa, a margine della presentazione di un ... Leggi su corrieredellosport

AlfredoPedulla : #Osimhen-#Napoli, il dg #Lille conferma: “Ha scelto, siamo ai dettagli”. Conferma, un’altra conferma, l’ennesima conferma - maryguardacose : RT @AlfredoPedulla: #Osimhen-#Napoli, il dg #Lille conferma: “Ha scelto, siamo ai dettagli”. Conferma, un’altra conferma, l’ennesima confer… - Olimpia02191317 : RT @AlfredoPedulla: #Osimhen-#Napoli, il dg #Lille conferma: “Ha scelto, siamo ai dettagli”. Conferma, un’altra conferma, l’ennesima confer… - infoitsport : Osimhen al Napoli, la conferma del Lille: “Il giocatore ha scelto, siamo ai dettagli” - Guidorizzi82 : @MarcoDiMaro In realtà lo ha detto 'L' affare con il Napoli è fatta,c'erano altre squadre ma Osimhen ha fatto la su… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen scelto

ROMA - Victor Osimhen sta per diventare un giocatore del Napoli. Lo annuncia il dg del Lille, Marc Ingla, parlando della trattativa ormai a quanto pare conclusa, a margine della presentazione di un nu ...Victor Osimhen diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha puntato fin da subito su di lui individuandolo come il profilo perfetto per sostituire Arkadiusz Milik, pronto a ...