Maltempo Toscana: codice giallo per temporali e piogge per venerdì 17 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per venerdì 17 luglio un codice giallo su tutte le aree della Metrocittà, per rischio idrogeologico e temporali Leggi su firenzepost

FirenzePost : Maltempo Toscana: codice giallo per temporali e piogge per venerdì 17 luglio - amtoscana : RT @qn_lanazione: Maltempo in #Toscana, scatta l'allerta gialla per possibili forti temporali - qn_lanazione : Maltempo in #Toscana, scatta l'allerta gialla per possibili forti temporali - toscananotizie : Danni maltempo luglio 2019, 1 milione di euro per le imprese extra-agricole. Maggiori info ??… - SienaFree : Danni maltempo luglio 2019, 1 milione di euro per le imprese extra-agricole di Siena e Arezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo in Toscana venerdì 17: scatta allerta gialla per possibili forti temporali LA NAZIONE Maltempo in arrivo: allerta meteo gialla per pioggia e temporali in Maremma

Tempo sempre più instabile nella giornata di oggi che porterà, già dal pomeriggio e in particolare sulle zone interne e l’Appennino, piogge e temporali anche forti. Dalla tarda mattinata di domani, ve ...

Forti temporali nelle zone interne e sui monti

Scatta l'allerta per forti piogge, vento e grandine in Toscana. le zone più colpite saranno quelle appenniniche, le Colline Metallifere e l'Amiata FIRENZE — Torna il maltempo in Toscana. Dalla tarda m ...

Tempo sempre più instabile nella giornata di oggi che porterà, già dal pomeriggio e in particolare sulle zone interne e l’Appennino, piogge e temporali anche forti. Dalla tarda mattinata di domani, ve ...Scatta l'allerta per forti piogge, vento e grandine in Toscana. le zone più colpite saranno quelle appenniniche, le Colline Metallifere e l'Amiata FIRENZE — Torna il maltempo in Toscana. Dalla tarda m ...