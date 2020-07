Lecce, stagione finita per Deiola: problema al ginocchio (Di giovedì 16 luglio 2020) Piove sul bagnato in casa Lecce, con Fabio Liverani costretto a rinunciare a due pedine del suo scacchiere in questa volata salvezza: in particolare, il centrocampista Alessandro Deiola, alle prese ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Stagione finita per Deiola, si ferma anche Calderoni, che salta sfida salvezza contro Genoa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Stagione finita per Deiola, si ferma anche Calderoni, che salta sfida salvezza contro Genoa - napolimagazine : LECCE - Stagione finita per Deiola, si ferma anche Calderoni, che salta sfida salvezza contro Genoa - apetrazzuolo : LECCE - Stagione finita per Deiola, si ferma anche Calderoni, che salta sfida salvezza contro Genoa - LaGazzettaWeb : Lecce, stagione finita per Deiola: problema al ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce stagione Lecce: stagione finita per Deiola e forse anche per Calderoni TeleRama News COMMISSO, Vittoria dedicata al popolo viola. Ora...

Dal Lecce al Torino, poi, molto probabilmente, in diretta dagli Stati Uniti con casa Commisso, la Fiorentina inizierà ad alzare il sipario sulla stagione che verrà. Argomento numero uno, ovviamente, l ...

Toro, col Genoa è una partita che vale 6 punti

Questa sera alle 19.30 allo stadio Olimpico Grande Torino si sfideranno i granata di Longo e il Genoa di Davide Nicola. Sarà come una finale per entrambe le squadre che si trovano in fondo alla classi ...

Dal Lecce al Torino, poi, molto probabilmente, in diretta dagli Stati Uniti con casa Commisso, la Fiorentina inizierà ad alzare il sipario sulla stagione che verrà. Argomento numero uno, ovviamente, l ...Questa sera alle 19.30 allo stadio Olimpico Grande Torino si sfideranno i granata di Longo e il Genoa di Davide Nicola. Sarà come una finale per entrambe le squadre che si trovano in fondo alla classi ...