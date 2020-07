Juve ballerina a Sassuolo, il 3-3 e l’albergo: Sarri nel mirino dei social, i meme più simpatici [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juve non vince, non riesce più a farlo. Due punti nelle ultime tre e secondo pari di fila col brivido dopo la pazza rimonta subita a Milano. Le reazioni? Non potevano mancare. Ma a quelle arrabbiate dei tifosi bianconeri, che abbiamo riproposto in altra pagina, seguono quelle – al solito – ironiche e simpatiche del web e dei social. Nel mirino ancora Sarri, con le battute sul risultato finale e sul famoso albergo, passato alla storia per una sua dichiarazione di quando era al Napoli. Abbiamo raccolto tutto nella nostra FOTOGALLERY in alto. Lotta Scudetto – Juve (forse) salva, ma a breve potrebbe accadere il finimondo: ecco perché. Il calendarioL'articolo Juve ballerina a Sassuolo, il 3-3 e ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juve ballerina a #Sassuolo, il 3-3 e l'albergo: #Sarri nel mirino dei social, i meme più simpatici [FOTO] - - speranzascapp : @CucchiRiccardo La Juve ha un centrocampo morto e una difesa ballerina nonostante De Ligt. Questa fine campionato c… - Charlito0374 : Fino ad oggi i numeri erano bibbia(Carolina Morace), oggi però visto che affrontiamo il Barcellona di Guardiola, e… - a_d_p_7 : @glmdj Rigore inesistentee saltano nerbi e concentrazione. Pareggio con solita cappella di bonucci che fa la baller… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ballerina Juve ballerina a Sassuolo, il 3-3 e l’albergo: Sarri nel mirino dei social, i meme più simpatici [FOTO] CalcioWeb Alessandra Balloni, bianconera sulla pelle (nuda)

Ballerina grossetana, passione per la Juve che esprime con grande libertà, Alessandra Balloni scala i social con scatti da super sexy tifosa. I followers aumentano, l'apprezzamento tra gli ultras pare ...

Atalantamania: contro la Juve si decide lo scudetto, mezza Italia tifa Dea!

Per ogni bergamasco, negli ultimi quattro anni, è ormai diventato impossibile non credere nell’impossibile. Dalle vittorie al San Paolo del 2017 all’accesso in ...

Ballerina grossetana, passione per la Juve che esprime con grande libertà, Alessandra Balloni scala i social con scatti da super sexy tifosa. I followers aumentano, l'apprezzamento tra gli ultras pare ...Per ogni bergamasco, negli ultimi quattro anni, è ormai diventato impossibile non credere nell’impossibile. Dalle vittorie al San Paolo del 2017 all’accesso in ...