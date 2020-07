Iwc salpa con Solaris Yachts e Orlebar Brown (Di giovedì 16 luglio 2020) In mare Iwc sceglie le sue collaborazioni più innovative. Nell'anno del Portugieser, famiglia di orologi nata proprio tradendo ispirazione dai modelli in uso dalla Marina Militare), la casa di Schaffhausen annuncia infatti una serie di lanci e nuove partnership che vanno a suggellare il suo “piede marino”. A cominciare dal Portugieser Yacht Club Moon & Tide presentato nei mesi scorsi: orologio che introduce una nuova funzione: la capacità di indicare le maree. Il movimento meccanico a carica automatica, infatti, indica su un quadrante secondario a ore 6 gli orari previsti per l'arrivo della prossima alta e bassa marea. L'indicazione della doppia fase lunare a ore 12 è stata migliorata in modo da consentire la visualizzazione delle maree sizigiale (che dà luogo a un innalzamento particolarmente abbondante di acqua e si verifica durante la fase ... Leggi su gqitalia

