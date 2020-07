Informatica ai tempi del razzismo: cosa cambierà (Di giovedì 16 luglio 2020) Stiamo vivendo in un periodo storico di grave crisi etica e morale, dopo sono in aumento gli episodi di razzismo, bullismo e misoginia. Questo probabilmente, perché molti non riescono a superare determinate ideologie o pregiudizi, considerando veritieri gli stereotipi di genere e razza, e incentivando così i crimini d’odio di stampo xenofobo. Si sente dunque il bisogno di stemperare la situazione mediante censure e adeguamenti di tipo “politically correct”. Sulla scia delle numerose iniziative e proteste per il superamento dei preconcetti e la lotta al razzismo (si veda il movimento “Black Lives Matter”), anche nel campo dell’Informatica stanno avvenendo diversi passi avanti. Tanto che ora, persino i linguaggi di programmazione dei computer si adeguano alla situazione. Come cambia il ... Leggi su quotidianpost

giordi63 : @paoloigna1 Caro Paolo le mani di questo signore sono su di noi, fino dai tempi in cui le ha messe sull'informatica… - marioseventysix : RT @waltervannini: Con I loro tempi, anche in Parlamento si stanno accorgendo che lo sfruttamento coloniale dei nostri dati è un problemin… - waltervannini : Con I loro tempi, anche in Parlamento si stanno accorgendo che lo sfruttamento coloniale dei nostri dati è un prob… - maskedhistoria : @qis76470241 Scrivere solo in tarda età (e malino, ma volle tentare) perché ai suoi tempi scrivere era una attività… -

Ultime Notizie dalla rete : Informatica tempi Pensioni, Per la Polizia di Stato il tempo medio per la liquidazione dell'assegno è 36 giorni Pensioni Oggi I nuovi lavori: boom di posti nell’informatica

Opportunità di lavoro arrivano dalle realtà più innovative del territorio. Commit software seleziona programmatori Java per lo sviluppo di una piattaforma di controllo gestione e pianificazione in amb ...

Il report VMware sulle minacce informatiche al tempo del Covid-19

La società ha pubblicato i risultati di un’indagine che descrive in dettaglio l'aumento del volume degli attacchi - causato anche dalla pandemia e dal conseguente remote working - e i livelli delle vi ...

Opportunità di lavoro arrivano dalle realtà più innovative del territorio. Commit software seleziona programmatori Java per lo sviluppo di una piattaforma di controllo gestione e pianificazione in amb ...La società ha pubblicato i risultati di un’indagine che descrive in dettaglio l'aumento del volume degli attacchi - causato anche dalla pandemia e dal conseguente remote working - e i livelli delle vi ...